Belles éclaircies en matinée, averses orageuses cet après-midi

Si de belles éclaircies sont prévues au cours de cette matinée, les conditions météorologiques vont se dégrader cet après-midi. Les premières averses apparaissent dans les hauts du Sud, note Météo France, et se généralisent à l'ensemble des hauteurs pour devenir localement fortes, accompagnées de coups de tonnerre.



Le littoral n'est pas à l'abri de bonnes averses orageuses notamment à Saint-Leu.



"Le vent est faible à modéré à dominante secteur Nord-Est avec, temporairement en journée, des rafales voisines de 40km/h notamment en baie de la Possession et le long du Volcan entre Sainte-Rose et Saint-Philippe".



Les températures atteignent à peine les valeurs de saison.



La mer est peu agitée à agitée. Une houle modérée d' Est déferle le long des côtes Est et une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest.