Belles éclaircies dans le Nord, nuages dans le Sud

Le bulletin du jour de Météo France :





L'île est scindée en deux, avec une partie Nord sous le soleil en matinée, alors que le Sud rencontre une masse nuageuse distillant de faibles ondées, parfois un peu plus marquées sur le Sud Sauvage et les premières pentes du Volcan. Ces passages nuageux peinent à laisser entrevoir le soleil de Saint-Joseph à Sainte-Rose.



En cours d'après-midi, tandis que les nuages de pentes s'invitent prioritairement sur les Hauts du Nord et de l'Ouest, quelques gouttes sporadiques pourront gagner le littoral allant de Sainte-Suzanne à Saint-Paul, en passant par Saint-Denis.



Au meilleur de la journée, les températures oscillent entre 24 et 27°C sur le littoral, 12 et 14°C au Maïdo et au Volcan, et entre 19 et 21°C dans les cirques.



Le vent de secteur Sud-Est accélère sur les côtes allant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe au Sel en passant par Saint-Leu, et de Sainte-Rose à Champ Borne. Les rafales pourront y atteindre les 70 km/h. Dans les plaines, sur les crêtes et au chef-lieu, les pointes s'approcheront de 50 à 60 km/h. Les brises dominent le matin du Cap Bernard à la Pointe des Aigrettes, et sur le Sud Sauvage l'après-midi.



La mer est peu agitée à agitée au Nord, mais agitée à forte au Sud avec une houle de secteur Sud restant inférieure à 2 mètres.