Bellepierre : Un septuagénaire porté disparu

Un avis de recherche a été lancé ce jeudi par la police pour tenter de retrouver Henri Barège, âgé de 77 ans et qui n'a pas donné de signe de vie depuis le 29 décembre dernier.



Résidant dans le quartier de Bellepierre à Saint-Denis, le septuagénaire de corpulence mince mesure 1,75 m, est de type cafre avec des cheveux crépus grisonnants et des yeux marrons. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon en jean, d'une chemisette bleue et des baskets blanches.



Il est susceptible de s'être rendu dans le parc de l'ONF de la Providence ou entre le secteur du sentier du Bassin du Diable à Bellepierre et le Bas de la Rivière Saint-Denis.



Saisis des faits le 31 décembre dernier, les services de police, assistés des gendarmes, sont activement à sa recherche.



En cas de découverte bien vouloir aviser la permanence judiciaire de la sûreté départementale, ou le service de quart de La Réunion au 0262-90-74-74 et au 0262-90-74-18.