Communiqué Belle réussite pour la journée de formation aux gestes qui sauvent

Ce sont 310 adultes et enfants qui ont été formés aux gestes qui sauvent, à La Possession, au Port et à Saint-Paul par La Croix Blanche Réunion. Par N.P - Publié le Vendredi 23 Septembre 2022 à 15:10

Le communiqué :



A La Possession (Place Festival), Le Port (Parc Boisé) Et St Paul (Grotte du peuplement)



Cette Journée synonyme de partage et de convivialité nous a permis de former 310 adultes et enfants aux Gestes Qui Sauvent, deux fois plus qu’en 2019 !!. Une centaine de curieux ont transité sur le site pour demander des renseignements sur les formations de secourisme et sauvetage aquatique, PSC1, PSE1, PSE2 et BNSSA… que proposent La Croix Blanche Réunion et même pour certains sur nos dispositifs de secours…



Nous remercions La Mairie de St Paul, la Mairie de La Possession, La Mairie du Port, Intersport, Superpolygne, pour leur soutien logistique… Pirates KBar, la Boulangerie de L’ile et le snack « Chez Bibi » pour leur soutien et leur générosité. Un grand merci aux partenaires qui ont animé le village « prévention santé bien-être » à St Paul : Réunion Moelle Espoir, l’ARPS, l’EFS, la Ligue contre le cancer, la sécurité routière, le syndicat du sucre de La Réunion, Franswa Tibère, Le Centre de dépistage des cancers, l’association Aïki Mushindo, l’association « Un Autre regard »… Merci à l’association « les Maillons de l’espoir » et « BDN St Paul Sport » pour leurs participations au Cyclo Secours….