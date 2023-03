Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Belle réussite pour la Journée de l’Emploi à Saint-Paul

Une nouvelle édition de la Journée de l’Emploi se tient au Centre Culturel d’Art et de Culture, CIMENDEF, ce mercredi 8 mars 2023. Cette manifestation, pilotée par le Pôle Emploi en lien étroit avec la Ville de Saint-Paul, la Mission intercommunale de l’Ouest et leurs partenaires rencontre un beau succès.

Ce Forum dédié aux métiers de l’hôtellerie, café, restauration affirme la volonté collective d’œuvrer pour l’insertion des plus fragiles. L’occasion aussi de valoriser des parcours d’insertion grâce aux témoignages de femmes ayant réussi dans ces différents secteurs. Ces parcours parfois atypiques démontrent le pouvoir du « possible ». C’est toute la logique de la Journée internationale des droits des femmes également célébrée à Saint-Paul.

La commune créée une nouvelle fois l’événement avec un mois de mars totalement consacré aux femmes. Comme l’illustre le programme riche, ambitieux et diversifié décliné sur le territoire. Deux expositions photographiques, consacrées à des femmes inspirantes, déterminées et admirables, seront donc visibles jusqu’au 31 mars sur le parvis de l’Hôtel de Ville et la Place du Débarcadère.

À CIMENDEF pour la Journée pour l’emploi, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, charge d’ailleurs la Première Adjointe, Suzelle BOUCHER, de le représenter. Le Conseiller Municipal délégué notamment au Développement économique, Irchad OMARJEE, l’accompagne également.



La Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, la Directrice régionale de Pôle Emploi, Angélique GOODALL, se rendent également sur les stands des partenaires, où le public vient nombreux. Cet événement dédié aux métiers en tension attire en effet beaucoup de jeunes. Plus de 70 offres d’emplois sont proposées. Ce Forum correspond à une ambition majeure de la commune : accompagner les Saint-Pauloises et Saint-Paulois les plus dans le besoin.

Près de 20 000 personnes sont sans emploi sur le territoire. Soit 1 personne sur 5 soit et de 20% de la population saint-pauloise. Saint-Paul concentre aussi des disparités sur son territoire avec des poches de grande pauvreté. C’est le sens de la mise en place des travailleurs sociaux déployés dans les mairies annexes. Le montant des aides sociales a été augmenté et le dispositif d’aide au financement du permis de conduire a été relancé pour les 18-31 ans.

Tous les partenaires de l’emploi sont unanimes sur la nécessité d’encourager la mobilité, véritable frein à l’insertion des jeunes. Dès juillet, des vélos, trottinettes et scooters électriques seront en libre-service dans les centres-ville de Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Paul centre. Cette nouvelle offre répond à des besoins cruciaux pour la population et le territoire.



La Ville étude également la possibilité de créer un Foyer de jeunes travailleurs à Saint-Gilles-les-Bains pour permettre aux jeunes actifs employés dans la restauration et l’hôtellerie d’être logés dans la zone balnéaire.

Ces métiers recrutent. Ils sont également porteurs d’avenir pour nos jeunes car la Ville ambitionne de « Faire de Saint-Paul la capitale économique de La Réunion », comme le rappelle Suzelle BOUCHER. C’est le sens de l’accompagnement de la dynamique d’implantation des hôtels et des restaurants sur la commune.



« T out comme nous encouragerons le développement de la filière cinéma où les retombées économiques directes et indirectes seront importantes pour l’emploi des Saint-Paulois », ajoute la Première Adjointe déléguée aux Affaires culturelles.



Dans cet esprit, l’équipe municipale poursuit ses actions d’ultra-proximité vers l’accès à l’emploi, à la formation et à l’insertion. Toute une stratégie globale se déploie à l’échelle de Saint-Paul. Six conseillers numériques itinérants couvrent les Bassins de vie, y compris à Mafate pour garantir un accès aux droits égal pour tous. Il s’agit de lutter contre l’illectronisme et de réduire la fracture numérique notamment dans les zones isolées.

Par ailleurs, Saint-Paul possède de fortes ambitions pour sa jeunesse. 28,5% de sa population a moins de 20 ans. Ces jeunes représentent l’avenir de Saint-Paul. Cette ambition se traduit par Zot Forum. Cet événement dédié à la jeunesse à l’insertion se tient chaque année sur le territoire. Mais la relance par l’emploi local passe aussi par l’Économie sociale et solidaire.

Tout l’enjeu est de créer 700 emplois grâce aux Ateliers chantiers d’insertion. 200 emplois ont été créés depuis 2020. La Ville entend poursuivre cette dynamique dans l’avenir.







