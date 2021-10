Belle participation citoyenne pour le 1er atelier habitant

Plus d’une soixantaine de personnes ont participé ce lundi 25 octobre au 1er atelier habitants, à la salle des fêtes du Foirail. Le Maire, Bruno Domen accompagné de Brigitte Dally, Adjointe au maire, a salué l’intérêt porté par les Saint-Leusiens au projet de territoire du TCO. Le Chef de projet et l’animatrice ont relevé les nombreux souhaits exprimés dans des domaines d’intervention variés de l’intercommunalité.



Les idées fusent…



Qu’ils s’agissent des questions d’assainissement, d’enfouissement de réseaux, du patrimoine culturel ou encore du lien intergénérationnel, les participants espèrent voir ces problématiques inscrites dans les grandes orientations du projet de territoire du TCO pour Saint-Leu. La question environnementale a de nouveau été soulevée et le Maire d’expliquer que depuis le lancement des caméras de surveillance, plusieurs dizaines de procès verbaux ont déjà été dressés contre des pollueurs.



Les nuisances sonores sont également revenues dans la discussion et prises en compte dans le volet Amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Les transports et les modes doux de déplacement ainsi que les futures aires de stationnement sont aussi des thématiques privilégiées par les concitoyens.



A vous maintenant de participer et d’enrichir le débat, ce soir à l’Hôtel des postes et demain à la maison de quartier du Plate. Un Bat’Karé en bus est aussi prévu ce vendredi matin. Le nombre de places est limité. L’équipe projet du TCO vous attend donc nombreux aux deux derniers ateliers habitants !