Belle matinée avant l'arrivée des nuages

Le bulletin du jour :



En début de matinée, les résidus nuageux de la nuit encore porteurs de petites averses s’attardent sur la façade Est. Plus à l'Ouest, le soleil se montre généreux et le beau temps règne une bonne partie de la matinée. Au fil des heures, l'évolution diurne s'enclenche et les nuages commencent à prendre position dans l'intérieur, le long des pentes et remparts.



A la mi-journée, la couverture nuageuse se densifie et les premières ondées apparaissent dans les hauts de l'Ouest. L'après midi, les nuages se font un peu plus menaçants dans les hauts et de bonnes averses se déclenchent, plus particulièrement du Tévelave à Dos d’Âne et dans le secteur du volcan

. Dans le même temps, le littoral Est retrouve quelques éclaircies et les débordements nuageux viennent tempérer les plages de l'Ouest.



Les températures évoluent peu.

Les maximales sont proches de 31 degrés à Saint-Denis, 26 degrés à Cilaos et 18 degrés au Pas de Bellecombe.



Le vent de secteur Est faiblit mais reste sensible sur les côtes Nord et Sud avec des pointes proches de 50 km/h

de Sainte-Marie à la Gra nde-Chaloupe et le long du Sud Sauvage. Les brises dominent de la Pointe des Galets à Saint-Pierre.



La mer est

agitée au vent et par une houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres. Elle est belle à peu agitée dans l'Ouest.