Courrier des lecteurs Belle Réunion ensoleillée

Par David P Carroll - Publié le Mardi 24 Mai 2022 à 11:00

Le soleil brille si fort Et le ciel est si beau Et bleu et je suis à la Réunion pour Et je m'amuse tellement Au soleil du matin Et les petits oiseaux sont Chantant si passionnément Et la Réunion c'est tellement Beau et paisible Et le soleil brille tellement Lumineux et je regarde les fleurs danser dans la chaude lumière du soleil Et le soir vient et le soleil Descend et tout le monde s'amuse Dans cette belle vieille ville Et les étoiles brillantes sont Brillant si fort Et le ciel rose Ce soir et la Réunion C'est tellement beau et paisible ce soir Et une douce brise chaude Soufflant toute la journée et mon Souvenirs de la Réunion ensoleillée Ne s'effacera jamais Et je bois mon Vin Tout au long de la nuit étoilée Et je suis à la Réunion ce soir Et je souris si brillamment Et avoir tellement de plaisir Je suis sous le chaud soleil chaud et mon Des souvenirs à chérir et tant d'autres choses Bonheur et tant de joie et Tout le monde rit avec des sourires Il y a des visages et je serai toujours Souviens-toi de mes jours ensoleillés Dans la belle Réunion Tous les jours.