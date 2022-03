A la Une . Belgique : Une voiture fonce sur la foule, au moins six morts et une vingtaine de blessés

Le carnaval de Belgique a été endeuillé ce dimanche matin. La piste terroriste n'est pas privilégiée.





Selon le dernier bilan, 6 personnes sont mortes. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont sept gravement. La voiture a été interceptée par la police. Deux personnes ont été interpellées, nées en 1988 et 1990. Les deux hommes sont originaires de La Louvière et sont inconnus des autorités judiciaires.



Les premiers éléments de l'enquête, écarte la piste terroriste.



