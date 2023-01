A la Une . Belgique : Une adolescente de 14 ans retrouvée morte après un rendez-vous donné via Snapchat

Soupçonné d'être à l'origine du décès d'une adolescente de 14 ans survenu le 6 janvier dernier au sud de Liège (Belgique), un homme de 37 ans a été retrouvé pendu à une grille le jour même dans la localité de Plainevaux. Par NP - Publié le Lundi 9 Janvier 2023 à 12:00

Selon les faits rapportés par la RTBF, le suspect présumé, qui avait déjà été condamné à 5 ans de prison pour un incendie volontaire, aurait eu des échanges via Snapchat avec l'adolescente. Il avait fixé un rendez-vous avec cette dernière, accompagnée de sa petite sœur de 2 ans, pour aller faire du shopping.



Si la petite de 2 ans a été retrouvée saine et sauve dans le véhicule du suspect non loin du lieu où il s'est donné la mort, sa sœur n'a pas eu cette chance puisque son corps a été retrouvé par un joggeur dans un bois au sud de Liège.



Cité par la RTBF, le procureur de Liège a indiqué qu'au stade actuel de l'enquête, "aucun élément ne permet de dire qu’une tierce personne pourrait être impliquée dans ce dossier". "Les résultats de l’autopsie devraient nous fournir davantage d’informations", a-t-il précisé.