A la Une . Belgique : Un policier tué lors d'une attaque au couteau au nord de Bruxelles

Un policier belge a été tué hier soir lors d'une attaque au couteau dans le quartier de Schaerbeek, situé au nord de la capitale Bruxelles. Un second policier à quant a lui été blessé. L'auteur présumé de cette attaque a été transporté à l'hôpital a indiqué le parquet fédéral qui a ouvert une enquête pour "suspicion de motif terroriste". Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 06:18





Comme rapporté par la

L'attaque a eu lieu lors d'une patrouille de police aux alentours de 19h15 indiquent plusieurs médias belges. Le suspect a été neutralisé en tentant de fuir, grâce à l'intervention d'un inspecteur d'une autre patrouille venue en renfort qui a tiré sur lui.Comme rapporté par la RTBF , le suspect "figure dans la Banque de données commune (BDC), coordonnée par l’OCAM (Organe de coordination pour l’analyse de la menace), dans la catégorie "extrémistes potentiellement violents".

Le média belge ajoute par ailleurs que selon des sources policières, le suspect se serait présenté à un commissariat plus tôt dans la journée, "et se serait montré menaçant".



Les motifs de son agression ne sont pas encore connues. Une enquête a été confiée à un juge d'instruction et le dossier transféré au parquet général belge.