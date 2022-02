A la Une .. Belgique : Travailler plus tard pour travailler un jour de moins

Pour lutter contre le chômage, la Belgique propose désormais à ses salariés volontaires la possibilité de passer à la semaine de quatre jours. Mais ces journées seront plus longues pour compenser. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 10:59

Désormais, le temps de travail quotidien en Belgique pourra atteindre 9h30. Fini les sacro-saintes huit heures traditionnelles suite à l'accord signé ce mardi 15 février et conclu entre les sept partis du gouvernement fédéral de la Belgique dirigé par Alexander De Croo.



À condition que leur patron donne son accord ou motive son refus, les salariés pourront prétendre à la semaine de quatre jours en travaillant plus longtemps les autres jours de la semaine, soit 9h30.



Afin d'apporter plus d'attention à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les travailleurs belges pourront aussi travailler plus pendant une semaine et moins la semaine suivante si cela ne nuit pas à la bonne marche de leur entreprise. La Ligue des familles de Belgique ne voit pas forcément ces nouvelles mesures d'un bon œil, soulignant les contraintes liées aux enfants avec des journées de travail plus chargées.



En adoptant ces nouvelles mesures, l'objectif du gouvernement du plat pays est de remettre au travail 670.000 personnes, rapportent nos confrères du journal Le Monde. Entre les arrêts maladie et les chômeurs, la Belgique compte en effet 700.000 personnes éloignées du marché du travail, ceci remettant en question le régime des retraites déjà instable.