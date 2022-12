A la Une . Belgique : 165 habitants d'un village se partagent les 143 millions de l'Euromillion

Superbe cadeau de Noël pour les 165 habitants d'un village de Belgique : ils se sont partagés les 143 millions de la cagnotte de l'Euromillion. Ils avaient choisi de jouer ensemble les mêmes numéros. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 21:07

165 habitants, sur les 3.000 que compte la commune d'Olmen, dans le Nord-Est de la Belgique, se sont partagés le jackpot de l'Euromillions mis en jeu mercredi soir. Le gain de près de 143 millions d'euros sera partagé entre tous les gagnants.



Mercredi, les 165 joueurs avaient tous coché les bons numéros, après avoir misé chacun 15 euros. Résultat, les gains sont très importants : 142.897.164 euros à diviser entre les 165 participants, soit plus de 866.000 euros pour chacun d'entre eux.



On est cependant loin du record établi en juillet avec un gain de 230 millions d'euros, une somme remportée au Royaume-Uni.



