Bélarus: près de 400 arrestations durant les manifestations d'opposition

(AFP) Près de 400 personnes ont été arrêtées à Minsk lors de la marche dominicale de l'opposition, qui proteste depuis août contre la réélection jugée frauduleuse du président Alexandre Loukachenko, a annoncé l'ONG Viasna. Selon la liste établie par cette organisation de défense des droits de l'Homme, au moins 380 personnes ont été interpellées à Minsk et dans d'autres villes, dont plusieurs journalistes et des athlètes de haut niveau. Andrei Krauchanka, médaillé d'argent en décathlon aux JO-2008 de Pékin et Ivan Ganin, double champion du monde de kickboxing, ont été arrêtés durant la manifestation, tout comme Miss Bélarus 2008, Olga Jinikova, et un acteur célèbre au Bélarus, Alexandre Jdanovitch. Une dizaine de journalistes ont également été interpellés au cours de cette nouvelle marche de protestation demandant le départ d'Alexandre Loukachenko, réélu président en août avec 80% des voix. L'opposition bélarusse organise depuis août des marches de protestation hebdomadaires qui regroupent à chaque fois des dizaines de milliers de personnes, parfois plus de 100.000 en dépit de la réponse répressive du régime. Après trois mois de contestation historique, le pays n'ayant jamais été confronté à des manifestations aussi importantes, la situation semble être dans une impasse face au refus de M. Loukachenko de quitter le pouvoir. La principale opposante en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, a affirmé dimanche que ces 90 jours de manifestations sans inflexion du régime montrent qu'il a "perdu sa légitimité et son pouvoir". "Il ne veut pas nous donner le droit de décider de ce qui se passera dans notre pays", a-t-elle écrit sur la messagerie Telegram, ajoutant que les manifestations continueront "jusqu'à la victoire".



