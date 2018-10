Culture Békali: Musique, danse et cinéma, les ingrédients d'un cru 2018 riche en saveurs

La saison 2018 est lancée ! Véritable incubateur de talents, le Békali présente cette année encore trois nouvelles créations artistiques. "Il y avait 21 candidats, le choix a dû être difficile", commente ce lundi Patricia Hoarau, vice-présidente du TCO, lors d'une conférence de presse de présentation des compagnies sélectionnées.



Partenariat entre l’intercommunalité, soutien financier, et les trois salles de l’Ouest (Léspas culturel Leconte de Lisle, le Séchoir et le Kabardock), le dispositif permet à de jeunes artistes locaux de prendre un véritable envol. En mutualisant leurs moyens techniques et humains, les salles permettent aux talents de se confronter au public, notamment par le biais de spectacle co-produits. Initié en 2011, le Békali a vu émerger, entre autres, Grèn Semé, Zanmari Baré ou encore la Konpani Saoul City.



"C’est un dispositif de soutien à la création dans des conditions professionnelles" résume Sandrine Dupuy, soulignant au passage : "Le budget n’est pas toujours suffisant, mais l’argent est complètement réinvesti vers les compagnies" . Des compagnies qui mêlent cette année musique, danse, récit et cinéma, pour un cru 2018 riche en saveurs :

Ann O'Aro - "Kapor", Maloya



La chanteuse Ann O’Aro fait vibrer le public avec son spectacle "Kapor", dont les représentation ont déjà commencé. Un maloya dont la poésie créole est à la fois crue, moderne et féministe.



"Il est beaucoup question de la violence faite au corps. Du viol, de l’inceste" , explique la musicienne repérée par des médias nationaux. "Le Békali nous a permis de constituer le groupe" , se réjouit son accompagnateur, soulignant qu'ils ont déjà l'opportunité de "sauter la mer" avec des dates en métropole.

"Saut' la mer à l'envers" - Collectif Lookatmedid



"Saut' la mer à l’envers", c’est d’ailleurs le titre de la création du collectif Lookatmekid, deuxième équipe retenue cette année. Le spectacle mêle danse, récit, musique et cinéma. Avec la ville du Port comme point de départ et d'arrivée, une jeune femme interroge le lieu où se forge sa trame familiale.



"On aborde la question de la migration au sens large mais aussi de la famille" , résume Marion Schrotzenberger, largement inspirée par l'histoire de sa grand-mère dans l'écriture de cette création.

Des racines et... - Cie Kenji



Des problématiques également abordées dans la créatio n "Des racines et", d e la compagnie Kenji, où le co-fondateur de Soul City se questionne sur l'identité plurielle en conjuguant l'énergie du hip-hop et la nostalgie du maloya.



"C’est autobiographique. Il raconte son déracinement", explique l’un des deux danseurs, accompagnés sur scène de deux musiciens.





Ann O'Aro, "Kapor" :

- Vendredi 12 octobre à 20h30 au Kabardock



Saut' la mer à l'envers (Collectif Lookatmekid)

- Vendredi 26 octobre à 20h au Séchoir

- Jeudi 15 novembre à 18h30 à Léspas (la représentation aura lieu au Kabardock)

- Vendredi 16 novembre à Léspas



Des racines et... (Cie Kenji)

- Vendredi 23 novembre à 20h au Séchoir

- Vendredi 30 novembre à 19h30 au Kabardock

