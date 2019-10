Békali ! Larivé…

Le voilà, il est tout frais, prêt à éveiller tous vos sens et à vous émerveiller… C’est le cru 2019 du dispositif Békali ! Coup de projecteur sur ces artistes émergents programmés très prochainement… Allez les voir en spectacle dans les salles de l’Ouest et les encourager ! Créativité et surprises garanties…



Ce mardi 1er octobre, Gouslaye, Gilles Lauret et Hippolyte ont donné la première représentation de Rèv Karang devant une centaine de collégiens de la ville du Port. Un mélange de fonnkèr, de musique et de dessin comme une invitation au voyage et au rêve… Ce spectacle lance officiellement la programmation du cru 2019 de Békali



Plongez dans la poésie et le théâtre visuel du spectacle élastique Gonfle, ficelé par Camille Touzé (Constellation).

Et laissez-vous surprendre par le jeu d’équilibre d’une danseuse touche-à-tout et d’un acrobate de rue (Cie Très-d’union) dans le spectacle de cirque Ziguilé.



► + d’infos dans la plaquette de l’édition 2019 Békali



Vous avez jusqu’au 8 novembre 2019 pour le faire découvrir au jury de sélection. ► + d’infos sur l’appel à candidatures Békali 2020 Békali est né en 2011, de la rencontre entre le TCO et les trois salles de spectacle emblématiques de l’Ouest : Kabardock (Le Port), Léspas (Saint-Paul) et Le Séchoir (Saint-Leu).Depuis, plus d’une vingtaine de créations originales a pu voir le jour ! Innovant, unique en son genre et désormais reconnu à l’échelle de La Réunion et même au-delà, le dispositif Békali offre l’opportunité à de jeunes créateurs réunionnais de se professionnaliser.Au travers de spectacles coproduits, les artistes présentent leurs œuvres au grand public et également au public scolaire. Un accès à la culture pour tous …Répondez vite à l’ appel à candidatures Békali 2020 Vous avez jusqu’au 8 novembre 2019 pour le faire découvrir au jury de sélection.

