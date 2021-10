Békali | Découvrez les créations originales de l’édition 2021 !

L’équipe de Léspas culturel Leconte de Lisle a accueilli les participants (à gauche de la photo ci-dessus, Suzelle Boucher, présidente de Léspas), pour cette présentation officielle de l’édition 2021 de Békali.



Roxanne Pausé-Damour, vice-présidente du TCO déléguée à la Culture (à droite de la photo ci-dessus), a souligné l’essence et l’impact du dispositif Békali, véritable tremplin artistique : “Nous pouvons être fiers du rayonnement de La Réunion, dann nout péi èk lot koté la mèr ! Fiers parce que Békali est un dispositif d’aide à la création mutualisé qui est unique à l’échelle nationale… Fiers parce que nombreux de ces talents de la scène locale émergente ont rencontré leur public… Fiers tout simplement parce que c’est la synergie collective qui fait véritablement pousser nos graines de talents !” ► Voir l’intégralité de son intervention.



En effet, depuis 2011, le TCO et ses salles partenaires ont accompagné plus d’une trentaine de créations originales et bon nombre d’entre eux ont réussi à percer aux niveaux national et international.



Les responsables des salles partenaires ont introduit les 3 lauréats de l’édition 2021, qui ont présenté leurs créations, partagé tout leur enthousiasme à bénéficier du dispositif Békali et surtout leur joie de retrouver le public.



Félicitations et bienvenue à la Compagnie Lantouraz, la Compagnie Tilawcis et Solilokèr !

Soutenus et accompagnés par Békali, ces créateurs réunionnais ont l’opportunité de se professionnaliser : aide financière en coproduction, accueil en résidence, accompagnement technique et administratif, et ce jusqu’au partage avec le public (grand public et public scolaire).





Nous avons eu le plaisir, ce jeudi 21 octobre, de voir et d’écouter la musique et le fonnkèr de Solilokèr (ici sur la photo, une partie du groupe) en show case, pour un extrait de leur spectacle I kri aou dann bwa.



Consultez le programme et rendez-vous dans les salles de l’Ouest !

La Culture a besoin de notre soutien, encore plus dans le contexte de crise sanitaire actuel !



Cliquez pour télécharger le programme (format pdf).



Allez nombreux voir les créations originales de nos trois lauréats et les applaudir dans les salles de l’Ouest : Kabardock, Léspas culturel Leconte de Lisle, Le Séchoir et la nouvelle salle partenaire depuis cette année, le Théâtre sous les Arbres.



Des représentations sont également programmées “hors les murs” sur des scènes décentralisées dans les cinq communes du TCO, afin de permettre aux publics éloignés de l’offre culturelle de pouvoir en profiter.



Vous aussi vous souhaitez bénéficier du dispositif Békali ?

Artistes et compagnies, si vous êtes intéressés par le dispositif Békali, consultez l’appel à candidatures Békali édition 2022 et envoyez votre projet de création jusqu’au 26 novembre 2021 minuit.



Cliquez pour télécharger l’appel à candidatures 2022 (format pdf).