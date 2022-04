Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Bek La Barre en grands frères au Street Work Out du Foirail





Bryan, Rudy et leur directeur Jean Pierre Graziani ont tout d’abord expliqué à Noa et ses dalons du quartier prioritaire de Portail/Bois de nèfles les exercices d’échauffement indispensables avant toute séance de musculation. « Se sentir bien dans son corps, l’écouter et le comprendre », c’est la première des leçons avec Bryan.



Rudy insiste plutôt sur les bonnes postures auprès de la dizaine de participants de 15 à 50 ans présents sur place pour cette sensibilisation – démonstration du Staff de Bek La Barre avec des figures impressionnantes.



Jean Pierre Graziani, le directeur de l’association espère pouvoir revenir proposer des ateliers hebdomadaires ou mensuels permettant aux pratiquants de progresser en Street Work Out. C’est le « souhait le plus cher » de Noa, un jeune lycéen du quartier habitué « du parcours » qui trouve ici un cadre plus sécurisant et pérenne comme l’expliquent de concert Bryan et Rudy. Les coachs appellent les jeunes saint-leusiens à s’intéresser aux formations qualifiantes en la matière pour les imiter et devenir comme eux et à leur tour éducateur sportif. Avis aux amateurs L’association Bek La Barre est intervenue ce mardi 19 avril 2022 à la demande de l’animateur de rue de Prévention Péi, Eric Charton, pour montrer aux jeunes qui s’adonnent aux activités de Street Work Out les bonnes pratiques.Bryan, Rudy et leur directeur Jean Pierre Graziani ont tout d’abord expliqué à Noa et ses dalons du quartier prioritaire de Portail/Bois de nèfles les exercices d’échauffement indispensables avant toute séance de musculation. « Se sentir bien dans son corps, l’écouter et le comprendre », c’est la première des leçons avec Bryan.Rudy insiste plutôt sur les bonnes postures auprès de la dizaine de participants de 15 à 50 ans présents sur place pour cette sensibilisation – démonstration du Staff de Bek La Barre avec des figures impressionnantes.Jean Pierre Graziani, le directeur de l’association espère pouvoir revenir proposer des ateliers hebdomadaires ou mensuels permettant aux pratiquants de progresser en Street Work Out. C’est le « souhait le plus cher » de Noa, un jeune lycéen du quartier habitué « du parcours » qui trouve ici un cadre plus sécurisant et pérenne comme l’expliquent de concert Bryan et Rudy. Les coachs appellent les jeunes saint-leusiens à s’intéresser aux formations qualifiantes en la matière pour les imiter et devenir comme eux et à leur tour éducateur sportif. Avis aux amateurs





Dans la même rubrique : < > Permanence d’élu à Saint-Leu Appel à candidature pour l’occupation d’emplacements sur le domaine public Tempo festival 2022 – Fèt Dann Somin