Bédépéi, c’est parti !

Le coup d’envoi du Festival de la bande dessinée réunionnaise a été donné ce vendredi 2 décembre au Jardin de l’État à Saint-Denis. Et le "Bédépéi" est ouvert à tous ce samedi 3 décembre. Pour le Président du Département Cyrille Melchior : « Accueillir le festival BDPI 2022 permet à la fois de rendre honneur aux auteurs, dessinateurs et éditeurs locaux de bandes dessinées, et d'offrir au grand public mais aussi aux scolaires des ateliers, jeux, expositions et rencontres inédites avec les bédéistes présents pour célébrer le 9e art dans l’écrin majestueux du Jardin de l’Etat deux jours durant ».



Plus d’une quarantaine d’auteurs participent à cette fête de la bande dessinée réunionnaise organisée avec la contribution majeure de l'association Band’décidée (Le Cri du Margouillat) et ses partenaires. À ne pas rater : l’exposition présentée par la Bibliothèque départementale de La Réunion dans l’allée du Jardin restitue le travail des auteurs et l’activité des sites qui les ont accueillis pour leur édition. Elle est accompagnée d’une seconde exposition de Téhem sur son œuvre «Piment Zoizo» à la bibliothèque du Muséum, qui permet de retracer l’histoire des « enfants de la Creuse ». Après la première journée dédiée aux scolaires - 400 élèves ont fait le déplacement - la journée de ce samedi 3 décembre est ouverte (gratuitement) à tout public. En plus des 10 stands, jeux de piste BD, dédicaces-troc, spectacle dessiné, expositions et braderie BD sont à découvrir.



Les auteurs présents



TIM, BOBY ANTOIR, MONIRI M’BAÉ, FABRICE URBATRO, SERGE HUO CHAO SI, FLO VANDERMEERSCH, APPOLLO, LOGAN, ANNA VITRY, BORIS LALLEMAND, LAURENT BOSTRALE, NATACHA ELOY, ISSA BOUN, EDWINA LECLERC, KITSUNÉ. NICOLAS LATCHIMY, MAO, TEHEM, RÉMY TROLONG, JO ETH, PÉCONTAL, SÉBASTIEN GANNAT, DAVID D’EURVEILHER, STAARCK, SABINE THIREL, PHILIPPE PELAEZ, GILLES GAUVIN, AFIF BEN HAMIDA, ARNAUD FOUILLETTE. SHOVEL, ALENA SIZLO, BRÜNO, CHRISTOPHE GAULTIER, ANOUK RICARD, ROBINSON, RODOLPHE BAX, DWA,RÉMI MOREL, TOLLIAM, PATRICE BAVOILLOT, MICHEL FAURE



Les stands



Le Cri du Margouillat Librairie La Voie des bulles Revue Kanyar Editions Feuille Songe Austral éditions

La Fish

Editions Epsilon

SAF Océan Indien Maudit Tangue ORPHIE

Des Bulles dans l'Océan



Au sommaire du festival



Rencontres avec les auteurs : finies les dédicaces sans âme, désormais le lecteur échange avec le dessinateur : le dessinateur vous fait la dédicace sur l’album acheté (ou apporté) et en échange vous lui offrez un cadeau : un dessin fait sur place ou à la maison, une chanson, un samoussa, un poème, une danse idiote, à vous de voir !



Un jeu de piste avec les trouvauteurs : munis d’un plan à compléter, les visiteurs doivent retrouver 16 auteurs répartis dans le Jardin de l’Etat et remplir le document par un dessin. Un tirage au sort final récompense les gagnants.



Une exposition dans l'allée centrale du Jardin de l'Etat retrace les résidences de 6 auteurs de BD autour des infrastructures du Département de La Réunion et présente les ouvrages qu’ils ont réalisés pour l’occasion : un voyage dans le temps autour du Musée du Sel par Fabrice Urbatro, une plongée dans les Archives départementales avec Appollo et Tehem, une rêverie autour de la Bibliothèque départementale et l’œuvre de Jules Hermann par Natacha Eloy et Maca Rosee et un journal de fouilles autour du bagne pour enfants de l’Îlet à Guillaume avec Kitsuné.



Piments zoizos. Une seconde exposition est présentée dans la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle avec des planches originales de l’album de Tehem qu’il a consacrées aux « enfants de la Creuse ».



Ron-kozés en petit comité avec les auteurs : 13h-14h Dessiner le réel : les carnets dessinés de Dwa et Kitsuné / 14h-15h Raconter l’histoire de La Réunion en BD : Gilles Gauvin, Urbatro et Tehem / 15h-16h : BD pour enfants, livres jeunesse : Anouk Ricard, Edwina Leclerc et Moniri / 16h-17h Le roman graphique existe-t-il ? Brüno, Gaultier et Natacha Eloy.



Braderie BD et vinyles : des emplacements sont prévus le long de l'allée centrale du Jardin pour le public qui souhaite partager, échanger ou céder des bandes dessinées, vinyles, CD, etc.















