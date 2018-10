Bébés sans bras : 11 nouveaux cas dans l’Ain

Emmanuelle Amar, une épidémiologiste travaillant pour le Remera, une structure qui recense les malformations congénitales dans la région Rhône-Alpes, avait déjà signalé les cas de sept enfants nés avec des malformations aux membres supérieurs - sans mains, avant-bras ou bras - dans le département de l'Ain, entre 2009 et 2014. Ces cas sont survenus dans un rayon de sept kilomètres autour du village de Druillat.



Mardi, elle en avait signalé un 8ème, révélé par Le Monde, un cas qui était passé à travers les mailles du filet suite à un défaut de dossier médical informatisé dans la maternité où était né le garçon en 2012



Le même jour, onze cas supplémentaires ont été révélés par l’agence Santé Publique France à la suite d'une consultation de la base des données hospitalières (PMSI), dans le département de l’Ain entre 2000 et 2014.



Ces onze cas vont maintenant devoir faire l'objet d'une enquête car, si on sait bien qu'il y a malformations, on ne sait pas encore dans quels secteurs les mamans habitaient au cours de leurs grossesses.



Sur la base des premières données fournies par Remera, l’agence sanitaire avait estimé début octobre que le nombre de cas n’était pas statistiquement supérieur à la moyenne nationale. Des conclusions contestées par Emmanuelle Amar. En retour, elle avait été qualifiée d’"irresponsable" qui "manipule l’opinion" par l’épidémiologiste Ségolène Aymé, directrice de recherche émérite de l’Inserm.



Une procédure de licenciement avait même été engagée contre elle et cinq autres collègues du Remera. Au vu des dernières révélations, ces procédures sont "suspendues".



Selon certains élus écologistes, les pesticides pourraient être à l’origine des malformations, même s’il n’y a pas de preuves scientifiques, comme l’a d’ailleurs reconnu Mme Amar devant des parlementaires.