Bébé sécoué: la mère condamnée à six ans ferme

Après deux jours d'assises, la mère de 28 ans a été reconnue coupable de violences volontaires sur sa petite fille âgée d'un peu plus de deux mois. Des coups si violents, qu'ils lui auraient entraîné des handicaps psychiques et physiques.



Ces premiers faits remontent à 2013. Mais depuis toutes ces années, la femme renie totalement la moindre violence sur son bébé. "Je n'ai jamais laissé ma fille seule avec quelqu'un. J'ai toujours été présente", a-t-elle même déclaré, dans les pages du JIR. Même si "l'expert a prouvé par A plus B qu'elle est la seule à avoir pu provoquer de telles lésions", la femme reste totalement muette face aux accusations.



Des dégâts envers son bébé qui auraient d'ores et déjà commencé pendant sa grossesse. "Elle fume un paquet par jour, elle boit et prend des antidépresseurs", a souligné son avocate.



L'avocat général, considérant que la mère n'ait pas encore réalisé son acte et que la petite fille a tout de même besoin de sa maman, avait demandé cinq ans de prison avec sursis. Mais la jeune femme a finalement été condamnée à six ans de prison ferme.