A la Une . Beauvau de la sécurité : Les syndicats de police attendent avant de pouvoir juger sur pièces

Les syndicats de police restent prudents au lendemain de la clôture du Beauvau de la sécurité. Cette consultation promise par Emmanuel Macron en décembre dernier en pleine polémique sur les violences policières, a notamment débouché sur une dizaine d'annonces mais aussi et surtout d'une augmentation exceptionnelle de 1,5 milliard d'euros du budget du ministère de l'Intérieur. Un montant qui devrait être principalement alloué à la formation et à l'équipement des gardiens de la paix. Si les annonces vont "plutôt dans le bon sens" estiment les organisations syndicales de l'île, elles attendent tout de même "la mise en application concrète" de ces dernières. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 12:19

Au cours de son allocution de près d'une heure, Emmanuel Macron a tout d'abord donné sa vision à long terme de la police et de la gendarmerie de 2030. Parmi les priorités annoncées par le chef de l'Etat, la refonte de la procédure pénale, censée améliorer le travail des policiers, des magistrats ou encore des enquêteurs. Cette refonte prévoit la mise en place d'un système de plaintes en ligne dès 2023, de la création d'amendes forfaitaires pour les occupants illégales de terrains ou encore la suppression des rappels à la loi. Dans un délai d'un mois, il va demander au Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti de faire un bilan des mesures de simplification déjà engagées et de proposer d'ici trois mois des pistes d'amélioration.



Sur le plus long terme, il souhaite la mise en place d'une commission pour "repenser les grands équilibres de la procédure pénale" et proposer une nouvelle écriture du code après convocation des états généraux de la Justice.



Doubler la présence policière et des gendarmes sur la voie publique d'ici 10 ans



Autre grande mesure annoncée par le président de la République: l'élaboration prochaine d'une loi de programmation pour la sécurité intérieure qui sera présentée début 2022 en conseil des ministres. Une Lopsi qui devrait être également une loi de modernisation numérique du ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a aussi formulé le souhait de voir le doublement significatif de la présence des policiers et des gendarmes sur la voie d'ici 10 ans. Une mesure couplée à la création d'une réserve opérationnelle pour la police composée de 30 000 réservistes, et de 20 000 pour la gendarmerie.



Une mise à niveau des équipements de la police technique et scientifique a également été annoncé par le chef de l'Etat. Ainsi, dès le premier trimestre 2022, les policiers auront droit à un nouvel uniforme composé d'un polo modernisé et d'un calot qui remplacera la casquette habituelle des gardiens de la paix. Emmanuel Macron souhaite dans le même temps que chaque policier puisse disposer d'une caméra individuelle d'ici fin 2022.



La formation initiale des policiers sera par ailleurs augmentée de quatre mois pour être portée à une année pleine contre 8 mois actuellement. Le but : rendre les métiers de la police plus attractifs avec le lancement d'un plan pour l'investigation-formation d'officier de police judiciaire (OPJ) mais aussi dégager du temps pour les enquêteurs.



Pour les opération de maintien de l'ordre, très critiquée lors des manifestations des Gilets jaunes, un "centre de formation" sera mis en place en région parisienne, à l'image de celui existant pour les gendarmes à Saint-Astier (Dordogne).



"Pour l'instant ça ne reste que des annonces"



Long combat des syndicats de police, la réforme tant attendue des cycles horaires sera enfin présentée début 2022. Une réorganisation qui a pour but de mettre plus d'agents sur le terrain et moins dans les bureaux mais aussi de permettre les policiers de conjuguer vie familiale et vie professionnelle.



Sur les 1,5 milliard d'euros d'augmentation prévus pour le ministère de l'Intérieur, 500 millions d'euros seront consacrés aux premières mesures du Beauvau de la sécurité.



À La Réunion, les syndicats reconnaissent que cet état des lieux "du malaise policier" était indispensable. Si le secrétaire département de l'Unité SGP Police - FO Réunion, Gilles Clain, salue le déblocage de ce milliard et demi d'euros pour l'amélioration du quotidien des policiers, de nombreuses mesures de ce Beauvau de la sécurité sont encore "des effets d'annonces" et "très peu de concret", notamment sur la nouvelle tenue et le doublement des effectifs sur le terrain. "À aucun moment le président de la République ne parle de recrutements dans la police nationale ou si cela se fera à effectif constant ou pas", regrette-t-il:





Son homologue de l'UNSA Police, Mickaël Hoareau est plutôt "satisfait" des annonces faites par le chef de l'Etat même s'il dit "attendre leur concrétisation", notamment sur la question des cycles horaires. "Actuellement, le cycle binaire, qui est en phase d'expérimentation, a l'avantage d'offrir un week-end sur 2 et un mercredi sur 2 pour nos collègues. C'est un cycle de travail beaucoup plus adapté et un compromis entre la vie privé et la vie professionnelle" :



Du côté d'Alliance Police Nationale, on dit "rester très prudents sur ces annonces" en raison de la présidentielle à venir. "On attend de voir les actes qui soient liés à la parole", glisse Laurent Boyer. Il espère que les 1,5 milliard d'euros annoncés serviront à régler la question du futur commissariat du Port ou encore à créer une compagnie départementale d'intervention (CDI) dans le Sud de l'île, véritables serpents de mer depuis des années :





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité