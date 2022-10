Beauvais : Un scootériste meurt après avoir semé des policiers

Pris en chasse par des policiers suite à son refus d'obtempérer, un scootériste a perdu la vie hier après-midi à Beauvais.



Quelques minutes plus tôt, il venait de commettre plusieurs infractions dont des feux rouges grillés, selon les premiers éléments dévoilés par la procureure et le directeur départemental de la sécurité publique.



Le scootériste, qui ne portait également pas de gants de protection, a alors été poursuivi par les policiers une première fois rue Jean Mermoz.



Un fourgon de police tente alors d’interpeller le fuyard mais en vain. Les fonctionnaires sont par la suite aidés par deux motards de la police municipale. Un barrage est même dressé à proximité du parc Kennedy mais au lieu de se livrer aux forces de l’ordre, le scootériste ne réduit pas son allure, obligeant les policiers à s’écarter pour ne pas être percutés. C’est après cette tentative pour le stopper que le drame survient.



"Cherchant à voir s’il était toujours poursuivi, il a regardé vers l’arrière, et, se déportant sur la voie de gauche, a percuté un premier puis un second véhicule particulier qui arrivait sur la voie d’en face", a indiqué Caroline Tharot, procureure de la République de Beauvais.



Malgré le port du casque et la prise en charge médicale sur place, le jeune homme de 24 ans a été déclaré décédé sur place, précisément à 15h43, selon les constatations du Smur.



Originaire de la ZUP Argentine, la victime était très défavorablement connue de la justice. Le Beauvaisien était en train de purger une peine de 12 mois d’emprisonnement notamment pour des délits routiers ainsi que des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive légale. Une peine qu’il effectuait sous le régime de la semi-liberté.



Suite à ce décès, le quartier Argentine a été le théâtre de tensions entre émeutiers et forces de l'ordre dans la soirée.