Beauséjour: Inauguration du premier jardin "Permacole"

C'est une grande première en milieu urbain à la Réunion, un jardin "permacole" a vu le jour à Sainte-Marie dans le quartier de Beauséjour. Le "manger sainement" ainsi que la détente sont mis à l'honneur. "Permacole" est le terme employé pour définir une technique écoresponsable respectueuse de l'environnement.



Le principe est la mise à disposition d'un jardin de type communautaire mais surtout familial. Ce jardin potager existera "par" les habitants et "pour" les habitants du quartier. En tout une vingtaine de familles pourront profiter des bienfaits de cet espace expérimental de développement d'un micro maraîchage collectif reposant sur des pratiques naturelles.



Les trois principaux acteurs de ce projet, le Centre social Adesir, CBO Territoria ainsi que la SHLMR ont tout mis en oeuvre pour faire naître ce "Jardin toutes cultures" unique à La Réunion. Leur but commun est de favoriser les échanges de savoirs et les pratiques d'entraide, réduire l'achat de produits frais pour les familles aux minimas sociaux mais surtout permettre aux personnes en difficulté de retrouver leur dignité en créant du lien social.