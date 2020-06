A la Une .. Beaucoup de nouveaux visages au sein du futur conseil communautaire de la Cirest

Les sièges des municipalités de l'Est ont été pourvus à l'issue de ce second tour des municipales 2020. L'intercommunalité de la Cirest compte 5 communes. Avec les villes de Saint-André, Bras Panon, Saint-Benoît, Salazie et la Plaine des Palmistes, c'est au total 46 élus qui feront leur entrée au sein du futur conseil communautaire. Découvrez leurs noms ville par ville. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 14:50 | Lu 688 fois

Saint-André (22 sièges) :

1. M. Joé BEDIER 2. Mme Isabelle PERMACAONDIN 3. M. Jean-Marc PEQUIN 4. Mme Sabrina DIJOUX 5. M. Laurent RAMASSAMY 6. Mme Primilla CEVAMY 7. M. Jean-Paul CONSTANT 8. Mme Alexa SOUPOU 9. M. Jean Yannick RAMIN 10. Mme Stéphanie POÏNY-TOPLAN 11. M. Laurent PAPAYA 12. Mme Catherine Anne PAYET 13. M. Georges PARVÉDY 14. Mme Jimmye COUPOU 15. M. Gilles NAZE 16. Mme Elodie PRAUD 17. M. Moussa SAÏD

1. M. Jean-Marie VIRAPOULLÉ 2. Mme Marie Lise CHANE TO 3. M. Jean-Paul VIRAPOULLÉ 4. Mme Viviane PAYET BEN HAMIDA 5. M. Jean Claude FENELON

Saint-Benoît (15 sièges) :

1. M. Patrice SELLY 2. Mme Marie Michèle MARIAYE 3. M. Augustin CAZAL 4. Mme Monique MARIMOUTOU-TACOUN 5. M. Bruno ROBERT 6. Mme Sylvie PAYET 7. M. Ridwane ISSA 8. Mme Odile DAMOUR 9. M. Jean-Louis VITAL 10. Mme Marie-Valentine SERRANO 11. M. Patrice BOULEVART

1. Mme Sabrina RAMIN 2. M. Axel BOUCHER

1. M. Patrick DALLEAU 2. Mme Valérie PAYET-GANGNANT

Bras Panon (5 sièges) :

1. M. Jeannick ATCHAPA 2. Mme Micheline ALLY 3. M. Ludovic ALAMELOU 4. Mme Lorraine MERGY

1. M. Daniel GONTHIER

La Plaine (2 sièges) :

1. M. Johnny PAYET 2. Mme Sonia ALBUFFY

Salazie (2 sièges) :

1. M. Stéphane FOUASSIN 2. Mme Sidoleine PAPAYA