Beaucoup de dégâts après un plongeon vertigineux dans le Bassin 18

Il s'en sort bien au vu des risques pris. Un adolescent s'est fracturé les jambes alors qu'il a voulu plonger depuis le petit pont au-dessus du Bassin 18 à Grands Bois.



Le bassin situé à la sortie sud de Saint-Pierre est très fréquenté durant l'été. Ce samedi après-midi, beaucoup de monde encore et l'envie, pour un jeune homme, de sauter depuis le pont. Fort heureusement, il se réceptionne de ce plongeon vertigineux d'une trentaine de mètres sur ses jambes, et non la tête la première.



Les pompiers ont apporté les premiers soins sur place avant que l'hélicoptère ne vienne transporter la victime direction l'hôpital.