Beau vendredi , samedi un peu plus humide, un petit 7° tôt ce matin à Bourg Murât

Prévisions pour le vendredi 10 Janvier

Masse d'air peu humide et chaleur très raisonnable.



➡️ En ce début de matinée le ciel réunionnais affiche un bleu quasi général en dépit de quelques nuages isolés qui voyagent encore sur le Sud-Est.



En cours de matinée les nuages commencent à s'agréger aux pentes et à l'intérieur de notre île mais ils ne grimpent pas aux sommets de nos montagnes. Une agréable sensation de beau temps perdure sur la Réunion alors que les thermomètres restent raisonnables pour la saison.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi est souvent stérile. Seules quelques ondées touchent les pentes du Nord-Ouest et celles du Sud-Est et du Sud sauvage.



Des éclaircies résistent dans les cirques, au Maïdo et au volcan.

Les plages ensoleillées sont légion sur le littoral à l'exception des rivages du Sud sauvage. En fin d'après-midi et en début de soirée les nuages des pentes débordent et stationnent un peu sur le littoral Nord.



🎏 L'alizé est surtout ressenti vers Saint Pierre et entre Sainte Rose et la Grande Chaloupe.

En fin de matinée il rentre sur Saint Leu et arrive l'après-midi atténué sur les plages de la Saline et de l'Ermitage.



🌊 La mer est agitée par le vent notamment au large alors que la petite houle de Sud-Est (1.5 à 2m) persiste des côtes Sud-Ouest à Est en passant par celles du Sud sauvage.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Janvier.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h46 le 11 -- Coucher du soleil : 19h03 le 10



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30/31 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 26

Températures minimales de la nuit du 09 au 10 dans les stations de METEO FRANCE: la petite fraîcheur annoncée a bien été observée: 7 ° à Bourg Murât, 9 ° à Cilaos, entre 9 et 10° au volcan, Maïdo et à la Petite France. Sur le littoral on remarque seulement 20° à Gillot et à Pierrefonds.

Analyse de la situation de surface: alizé de Sud-Est modéré sur les Mascareignes.



La Réunion prend son bain de soleil matinal. Même dans la région de Sainte Rose et sur les pentes du volcan les nuages sont bien rares à 7 heures.



Prévisions pour la nuit du 10 au 11 Janvier

Quelques entrées maritimes sur le Sud-Est peuvent donner quelques averses vers Sainte Rose ou sur le Sud sauvage.



🎏 Le vent est généralement faible.



🌊 La mer est peu agitée à agitée avec toujours une petite houle de Sud-Est (1.5 à 2m) observée surtout sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 8 et 10 ° au volcan et au Maïdo et voyagent entre 20 et 25° sur le littoral.

Tendances pour le samedi 11 Janvier Le temps devient un peu plus humide mais sans excès.



➡️ En début de matinée des entrées maritimes lâchent des averses sur le quart Sud-Est. Ailleurs le soleil est au rendez-vous.



➡️ L'après-midi les averses sont plus nombreuses que la veille dans l'intérieur et sur les pentes de la moitié Ouest.

On peut observer quelques débordements localisés sur le littoral.



🎏 L'alizé est surtout ressenti vers Saint Pierre et entre Sainte Marie et la Grande Chaloupe.



🌊 La mer est peu agitée à agitée avec toujours une petite houle de Sud-Est( de 1.5 à 2m) observée surtout sur les côtes Sud et Est.



🌡️ Les températures maximales sont majoritairement proches des normales de Janvier.

La zone Réunion/Maurice est encore bien peu humide ce vendredi pour un mois de Janvier. Le temps s'assèche aussi à Rodrigues.

