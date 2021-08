Beau temps avant l'arrivée du front froid

Bulletin du jour de Météo France :



Atmosphère peu humide associée à un régime de brises, puis établissement d'un flux de secteur Sud l'après-midi précédant l'arrivée d'un front froid sur le Sud de la Réunion.



Cette journée de mardi s'annonce agréable avant une dégradation du temps attendue la nuit prochaine sur le Sud du département avec l'arrivée d'un front froid.



En effet, de larges périodes ensoleillées sont observées dès le lever du jour sur la plupart des régions. Ce temps très lumineux se poursuit durant la matinée avant la formation de quelques nuages le long des versants montagneux.



L'après midi, quelques bancs nuageux sont présents dans l'intérieur mais le soleil reste prédominant, et l'impression de beau temps se maintient. Les sommets restent dégagés; ainsi, le Piton des Neiges comme le Maïdo et le volcan profitent d'un beau ciel bleu.



Au cours de la nuit prochaine, arrivée d'un front froid apportant un ciel couvert accompagné d'averses de l'Étang Salé à Sainte-Rose en passant par Saint-Pierre. Ces pluies sont conséquentes sur les hauteurs de Grand Coude et la Crête.



Le vent est faible le matin. L'après-midi, il prend une composante Sud à Sud-Ouest avec des rafales voisines de 50 km/h entre Saint-Leu et le Port ainsi que de Saint-Philippe à Sainte-Rose. Ce vent est également sensible vers la Plaine des Cafres avec des pointes de 40 km/h. Un renforcement significatif est attendu pour la nuit prochaine.



La mer est majoritairement agitée. Une petite houle d'alizé déferle sur le littoral Est alors qu'une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres est présente de la Pointe des Aigrettes à Champ-Borne en passant par la Pointe au Sel.