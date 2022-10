Retour en images sur la clôture de la Semaine Bleue ce dimanche 9 août sur le parking du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul. Près de 1 000 Séniors étaient présents pour ce grand rassemblement festif ! Après le discours de Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, l’élue en charge des Séniors et de l’intergénérationalité, l’orchestre a animé cette après-midi placée sous le signe du partage et de la convivialité !Plus de photo ici