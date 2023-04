Rubrique sponsorisée Beau succès pour la “Fête Chemin La Vallée”

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Dimanche 30 Avril 2023 à 08:08





Cette journée a démarré par un défilé du chemin La Vallée partie basse jusqu’au stade de Corbeil, en musique s’il vous plait, avec l’orchestre en cuivre Coche-Mahot. Après un petit-déjeuner traditionnel à base de riz chauffé et de sosso-maïs, le public était invité à participer à une Zumba pour réveiller les muscles ! S’en est suivie une démonstration de karaté, plus exactement de Pencak silat. Il s’agit d’un art martial de self défense pratiqué à l’origine par les commandos indonésiens. De quoi impressionner le public présent qui pouvait également profiter des stands et y découvrir des produits du terroir, des légumes et fruits du quartier, de l’artisanat, des objets lontan, des “Zerbages” avec la présence d’un tizaner.



Pour le plus grand plaisir des plus jeunes, des activités leur étaient proposées comme les jeux lontan en bois, des structures gonflables, un tour en poney ou en charrette boeuf ! Sur la scène, des artistes du quartier se sont succédé comme Patrick LARTIN, Nicaise LARTIN, le groupe de danseuses Fé Roulé, Gado, Ridim et David Louisin. Ils ont mis l’ambiance jusqu’en début d’après-midi. La rencontre s’est prolongée jusqu’à 15h, juste après le déjeuner de l’amitié. Un moment de convivialité et de partage qui a été grandement apprécié par le public venu nombreux et qui met en valeur les richesses de ce quartier : ” Votre talent fait rayonner notre belle commune de Saint-Paul. Mais aujourd’hui, nous vivons aussi un moment de convivialité, réunis dans les haut. Parce que c’est aussi le Chemin La Vallée qui est en fête ! Cette voie rurale est maintenant accessible en toute circonstance malgré la météo. Les habitants n’ont plus à faire de détour pour rejoindre Corbeil”, rappelle le premier magistrat avant de remercier les 13 propriétaires qui ont accepté de céder à l’amiable le foncier à la ville pour travaux.



Pour rappel, ce chemin a été financé à hauteur de 75% par le FEADER, la Commune à hauteur de 15% soit 308 500 euros, et 10% par le Département.



