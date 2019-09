A la Une .. Beau lundi au soleil mais mini épisode d'hiver austral mardi et mercredi

2019 SEPTEMBRE 16 07h15 REUNION



Photo satellite de 7h: le système frontal est bien visible en bas de l'image . On devine bien la zone de temps calme et sec juste au sud de la Réunion à l'avant du front.



PREVISIONS POUR LE LUNDI 16:



Aucun bémol et aucun doute pour telle ou telle région: ce matin le soleil matinal ne fait pas grève et le ciel réunionnais a fière allure.



Il réchauffe rapidement l'atmosphère après une nuit et un petit matin frisquets: Météo France relève par exemple 4.8° à Bourg Murât et un petit 17° à Gillot .



D'ici la fin de la matinée le thermomètre affiche 28° à 29° sur le littoral Nord Ouest et Ouest ainsi que localement sur la côte Nord-Est.



Cilaos prétend à près de 22° alors qu'au volcan sous le soleil et avec un vent faible on peut transpirer quand on fait la randonnée.





Cet après midi la couverture nuageuse péi est plus dense sur les pentes du Nord et de l'Ouest. Elle grignote du terrain jusqu'au littoral entre Sainte Marie et Saint Paul en passant par la Grande Chaloupe.



Sur les côtes Ouest et Sud le soleil reste majoritaire.



Les sommets et les cirques continuent de bénéficier de larges éclaircies.



Le vent est faible. En cours de journée il s'oriente au secteur Sud sur l'Ouest et le Sud Ouest en particulier tout en demeurant modeste.



La mer est peu agitée.

Baignade autorisée dans le périmètre sécurisé aux Roches Noires et à Boucan Canot.

Température du lagon: entre 24° et 25°.



Une petite houle de Sud Ouest arrive sur les côtes Ouest et Sud pour atteindre 1m50 en fin de journée.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU LUNDI 16 AU MARDI 17 :



Le ciel est le plus souvent dégagé.

Températures minimales fraîches dans les hauts.





TENDANCES POUR LE MARDI 17 ET LE MERCREDI 18:



Un système frontal atténué est en approche de la Réunion mardi: le matin les conditions restent largement favorables avec beaucoup de soleil.

Le vent de Sud est bien perceptible sur les plages de l'Ouest et entre Saint Philippe et Sainte Rose.



La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud-Est.



L'après midi des averses sont observées dans l'intérieur et sur la moitié Sud. Le temps maussade a de bonnes chances de persister en soirée. Le Sud sauvage est plus exposé.



Mercredi :

les éclaircies les plus nettes sont plus probables sur le Nord et l'Est.



Le vent de Sud-Est charrie encore des nuages porteurs d'averses sur le Sud et le Sud-Est.



Temps nuageux et localement humide l'après midi. Les sommets de l'île toisent la couche nuageuse.



Ressenti plus frais sur la moitié Sud.



Mer agitée sur les côtes Ouest et Sud.





TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 16 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE

METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 27° Celsius



LE PORT : Maximum de 28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 29/30° Celsius



SALINE: Maximum de 28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 25° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° Celsius



VOLCAN: Maximum de 16° Celsius



MAIDO: Maximum de 14° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° Celsius



CILAOS: Maximum de 22° Celsius



SALAZIE: Maximum de 21° Celsius 2019 SEPTEMBRE 16 07h15Photo satellite de 7h: le système frontal est bien visible en bas de l'image . On devine bien la zone de temps calme et sec juste au sud de la Réunion à l'avant du front.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 14° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 21° Celsius









