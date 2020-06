Rubrique sponsorisée "Beachcoin" : Un rendez-vous bimensuel pour parler Bitcoin et crypto-monnaies

Le domaine des crypto-monnaies est encore relativement peu développé à la Réunion. Pour pallier cela, le groupe « Reunion Island Bitcoin Meetup » propose deux fois par mois des réunions sur la plage pour évoquer le sujet et éduquer les nouveaux utilisateurs de ces réseaux de paiement. Zoom sur ce rendez-vous régulier, et pourquoi les crypto-monnaies comptent aussi pour La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 10 Juin 2020 à 18:00 | Lu 142 fois

Le Bitcoin et les crypto-monnaies, un domaine en plein essor



Mais le secteur ne se limite pas à des monnaies, des projets basés sur les cryptos sont également en vogue. C’est le cas du navigateur Brave, qui révolutionne la manière dont on consomme de la publicité sur Internet. C’est donc pour prendre en compte tous les fourmillements de ce domaine que Reunion Island Bitcoin Meetup propose ce rassemblement bimensuel. Les crypto-monnaies se sont diversifiées, mais le Bitcoin reste la monnaie cryptographique la plus importante au monde. Le réseau ne cesse de se consolider : il a récemment connu un « halving », c’est-à-dire qu’il a ajusté son réseau pour éviter l’inflation. Peu de temps après, son prix a dépassé les 10 000 dollars , et sa capitalisation boursière s’élève maintenant à plus de 20 milliards de dollars.Autre preuve de cet engouement, de nombreux moyens existent maintenant pour acheter des Bitcoins . Il est possible de s’en procurer par carte bancaire, mais aussi grâce à des services tiers comme PayPal.Et la rançon de cette gloire, c’est que les autres projets de crypto-monnaies évoluent aussi grandement. Plus discret que Bitcoin, le réseau Ethereum est cependant son concurrent le plus légitime. Il a un avantage colossal sur le Bitcoin : il s’agit d’un réseau de programmation, qui permet de créer des contrats intelligents, soit la nouvelle génération d’applications. Le réseau a montré ces derniers mois qu’il excellait lorsqu’il est utilisé pour des services de finance décentralisée.Mais le secteur ne se limite pas à des monnaies, des projets basés sur les cryptos sont également en vogue. C’est le cas du navigateur Brave, qui révolutionne la manière dont on consomme de la publicité sur Internet. C’est donc pour prendre en compte tous les fourmillements de ce domaine que Reunion Island Bitcoin Meetup propose ce rassemblement bimensuel.

Débutants et confirmés bienvenus



La nouvelle pourrait en tout cas plaire aux amateurs. Le monde des crypto-monnaies est encore majoritairement anglophone, il est donc important de proposer des réunions ouvertes en français, car le secteur Comme l’explique la page de l’événement , le rendez-vous a lieu le jeudi, une semaine sur deux. Les amateurs se rassemblent aux alentours de 17h30, sur la plage de La-Saline-Les-Bains devant L’Uni-vert. Les participants sont invités à partager un verre en parlant Bitcoin, Ethereum, et blockchain en général.Les débutants sont bienvenus, on leur expliquera alors brièvement ce qu’est une blockchain, comment la crypto-monnaie fonctionne et quels sont les projets principaux. On pourra également accompagner la personne pour qu’elle puisse acheter des bitcoins sur des sites fiables. Les confirmés pourront quant à eux profiter de se voir « IRL » pour signer des clés publiques, partager leur Github ou analyser plus en détail les derniers projets.La nouvelle pourrait en tout cas plaire aux amateurs. Le monde des crypto-monnaies est encore majoritairement anglophone, il est donc important de proposer des réunions ouvertes en français, car le secteur bouge en France . Par ailleurs, le domaine des crypto-monnaies a maintenant un poids de 276 milliards de dollars, il pourrait donc s’avérer un vrai atout pour l’économie de la Réunion. C’est en tout cas ce dont sont convaincus les membres de Reunion Island Bitcoin Meetup, qui comptent bien continuer à discuter de ces nouvelles technologies tous les mois.