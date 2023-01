A la Une . Beach tennis : l’Open International des Brisants revient le 15 mars

C’est l’évènement tennistique de l’année. L’Open International des Brisants by BNP PARIBAS revient en mars avec un plateau relevé. Cette manifestation sportive haute en couleurs a su se faire une place sur le circuit mondial du Beach tennis. Et cerise sur le gâteau, cette année le Prize Money sera de 50 000 dollars ! (Photos Pierre Marchal) Par La rédaction - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 07:16

Saint-Gilles-les-Bains vibrera au rythme de l’Open International des Brisants by BNP PARIBAS organisé du 15 au 19 mars 2023 sur la plage des Brisants ! Saint-Paul, terre de championnes et de champions, mais aussi labellisée Ville Active et Sportive et Terre de Jeux 2024, accueille cette compétition internationale.



Cette manifestation d’envergure mondiale donnera une nouvelle fois à la commune et à la station balnéaire un rayonnement inégalé. Les passionnés et les meilleurs sportifs du monde de la discipline s’affronteront pour décrocher le titre dans les différentes catégories.

Ainsi, 80 joueuses et joueurs de 20 nationalités différentes se confronteront sur le sable des Brisants. Ambiance garantie ! Le club organisateur, le Bourbon Brisants Beachtennis 3B, reste aux manettes de cet événement proposé sur le territoire saint-paulois. Découvrez ci-dessous l’affiche de l’édition 2023 créée par Damien CLAVÉ.