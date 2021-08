A la Une . Beach Tennis: La Réunion remporte 4 titres sur 4 aux championnats de France

L'équipe de La Réunion a tout raflé aux championnats de France de Beach Tennis. Quatre titres étaient mis en jeu et ont été remportés par les jeunes joueurs. Une première depuis la création de l'épreuve "jeunes" en 2017. Par NP - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 11:18

Ils sont champions de France! Maéva Levannier et Teha Begnis dans la catégorie des filles 15/16 ans, Mahé Bourjea et Thomas Portolleau en 15/16 garçons, Maïré Bray et Magalie Garnier en Dames et Nicolas Gianotti et Romain en Messieurs.

La Réunion remporte ainsi quatre titre sur quatre pour la première fois dans l'histoire des championnats de France.

La 12ème édition de la compétition s'est déroulée sur la plage de Malo-les-Bains (Nord) pendant 3 jours. Elle s'est achevée ce samedi.













