Sport Réunion Beach Tennis : Razzia italienne à l’Open des Brisants

Hier samedi, la plage des Brisants de Saint-Gilles les Bains vibrait sous les Holà des spectateurs face au spectacle des demies finales de beach tennis du tournoi international des Brisants.

Ches les femmes, ce sont Nicole Nobile et Sofia Cimatti qui l’ont emporté face à Giulia Gasparri et Ninny Valentini. Chez les hommes ce sont les Italiens Nicolas Gianotti et Mattia Spoto qui filent ce dimanche en finale. Par Pierre Marchal - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 17:24

Est-ce parce que le temps tout au long de ce samedi était exceptionnel ou parce que l’affiche réunissait l’élite mondiale ? Le public du 12ème Open Beach Tennis des Brisants était présent en masse et particulièrement enthousiaste. Il n'a pas ménagé ses applaudissements et ses encouragements qui ont permis, priorité aux dames, les qualifications pour la finale demain dimanche des italiennes Nicole Nobile et Sofia Cimatti qui l’ont emporté face à Giulia Gasparri et Ninny Valentini. Chez les hommes ce sont les Italiens Nicolas Gianotti et Mattia Spoto qui filent ce dimanche en finale.



Et pour ces messieurs… Là le public était partagé, il a soutenu Mathieu Geguano et Maksimilliams Andersons face à Nicolas Gianotti et son équipier, l’Italien Mattia Spoto. Ce sont ces derniers qui remportent cette demi-finale ; elle leur permettra d’affronter en finale d’autres légendes du beach tennis, Michele Cappelletti et Antonio Miguel Ramos Viera, les tenants en titre de l’édition 2022.

Grande reconnaissance pour l’Open des Brisants… La présence du Président de la Fédération Française de Tennis, Gilles MoreDon. Non seulement le beach tennis français prend des galons sur la scène internationale mais les joueurs réunionnais et l’Open des Brisants aussi.

Il faut signaler aussi l’accueil réservé par les réseaux sociaux aux images audiovisuelles jugées formidables. Encore une dernière journée comme celle-ci et ce 12ème tournoi pourra être considéré une fois de plus comme une très grande réussite !