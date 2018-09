Batteries usagées vers Madagascar: Délibéré rendu le 28 septembre

Alors que l'affaire remonte à il y a plus de quatre ans, le douze prévenus ont été jugés ce vendredi par le tribunal de Saint-Denis pour "exportation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée".



Pour rappel, des centaines de batteries automobiles usagées ont été découvertes dans un conteneur en direction de Madagascar lors d'un contrôle des douanes au Port en 2012.



Têtes du réseau et petites mains ont été logées à la même enseigne, ce qui n'a pas plu aux avocats de la défense. Il y a cependant celui que le Parquet a considéré "comme l'organisateur du trafic, le 'trader' mauricien Ashok Nunkomar". Une peine de six mois seulement, dont trois avec sursis, a été demandée.



"Les autres prévenus ne risquent, eux, que des peines entièrement assorties du sursis. Le tribunal rendra sa décision le 28 septembre", précise le JIR. Le tribunal a a mis sa décision en délibéré.