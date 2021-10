A la Une . Batteries, masques, toilettes, hotte... Le désolant compte-rendu hebdomadaire de Bandcohon

Le site Bandochon.re recense les photos de dépôts sauvages capturées aux quatre coins de l'île. Le bilan hebdomadaire fait état de 53 clichés. Par N.P - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 10:34





Le chemin reste long pour changer les mentalités. En témoignent les photos de dépôts sauvages recensées cette semaine encore par le site bandcochon.re . Cette fois, huit villes ont été concernées par la traque de "cochonneries", et 53 photos ont été envoyées par les contributeurs.Batteries, matelas, jouets d’enfants , pots de peinture vides, carcasses de voiture, masques et même toilettes et hotte aspirante font partie de désolant bilan. Certains de ces déchets se trouvant en bord ou dans les ravines...A Sainte-Suzanne, un administré s'agace ainsi :"Polyester énorme jeté dans la ravine du chemin de la Marine". "Des toilettes complètes et une hotte aspirante déposés ce week-end au bord de la ravine… Mais que se passe-t-il dans la tête d’un cochon? Pas grand chose on dirait…", s'agace un autre contributeur. Liste des communes concernées par la traque cette semaine : Commune Total Le Tampon 21 Saint-Pierre 18 Saint-Denis 4 Sainte-Marie 4 Saint-Leu 2 Saint-Paul 2 Sainte-Rose 1 Saint-André 1 Total 53