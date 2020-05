Batteries, gants en plastique, bacs de peinture...Des poubelles débordent sur un parking du Tampon

Le dépôt sauvage est installé en centre-ville du Tampon depuis quelques années déjà. "C’est affolant", témoigne un Zinfonaute.



Poubelles qui débordent, batteries, gants en plastique, bacs de peinture, mouchoirs, bouteilles, ordures ménagères... Les déchets ont pris place sous la passerelle d’un parking non loin d’une quincaillerie et d’un commerce spécialisé dans la déco et les articles de bazar discount.



"Malgré les plaintes des voisins, rien n’y fait. Le site n’est jamais nettoyé". Un spectacle désolant mais aussi alarmant alors que la dengue sévit mortellement à La Réunion, rappelle-t-il.