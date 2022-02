La grande Une Batsirai traverse Madagascar : Crainte de "dégâts importants et généralisés"

Le cyclone tropical intense Batsirai a pénétré hier soir vers 20h sur Madagascar, dans la région de Mananjary, sur la côte est, à 530 km au sud-est de la capitale Antananarivo.

Des rafales de 250 km/h ont été enregistrées et des dégâts très importants ont d'ores et déjà été occasionnés, entrainant plusieurs dizaines de milliers de sans abris. Il est encore trop tôt pour savoir si des victimes sont à dénombrer.

Le cyclone traverse actuellement la Grande Ile. Il a légèrement diminué d'intensité mais demeure très dangereux. Il poursuit sa traversée vers l'ouest, en direction du canal du Mozambique, à une vitesse qui est maintenant de 20 km/h, en légère augmentation. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 10:19





A l'heure actuelle, il devrait se trouver approximativement vers le centre de la Grande Ile. A minuit, il se trouvait à proximité d’Ifanadiana.



Batsirai s'est légèrement affaibli avec des vents moyens réduits à 130km/h et des rafales de 170km/h. Il n'en reste pas moins très dangereux et une dégradation du temps continuait à se faire sentir dans les différentes zones qu’il impacte.



Pour mémoire, rappelons que les rafales sur notre ile, lorsqu'il est passé à un peu moins de 200 km de nos côtes, étaient de l'ordre de 150 km/h. Rappelons également que les maisons en béton sont rares à Madagascar et il faut donc s'attendre à des dégâts très importants.



Les précipitations sont également très abondantes, faisant craindre des inondations et des glissements de terrain. Les vagues, sur le littoral, atteignaient 10 à 15m selon les endroits.





De son côté, le service météo de Madagascar a prévenu que "des dégâts importants et généralisés sont (...) à craindre".



