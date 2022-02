Batsirai, reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Par arrêté publié au journal officiel du 13 février 2022, vingt communes de La Réunion, dont Saint-Pierre, ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue survenues du 2 au 4 février 2022.



Ces communes ont fait l’objet d’une procédure accélérée. Une nouvelle commission se réunira le 8 mars afin d’examiner les demandes liées à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle lié au vent cyclonique et à la houle et submersion marine.Les personnes et les sociétés ayant subi des dommages bénéficient d’un délai de 10 jours à compter de la date de la publication de l’arrêté pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état de leurs pertes.>> Communique de presse Cyclone tropical intense Batsirai >> Arrêté du 9 février 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle