Batsirai : rattrapage de collectes des déchets prévu à partir de 12h ce jour, à Trois-Bassins et à Saint-Leu

Les collectes des bacs bleus et jaunes prévues jeudi 3 et vendredi 4 février 2022 seront réalisées aujourd’hui à partir de 12h pour les communes de St-Leu et Trois-Bassins.



Il est demandé aux habitants de ces communes de sortir leurs bacs dès maintenant et de les rentrer dès la fin de la collecte.



Pour les communes de La Possession, Le Port et de Saint-Paul :

Les collectes des ordures ménagères (bacs bleus) qui n’ont pas pu être réalisées jeudi 3 février et aujourd’hui, auront lieu le samedi 5 février à partir de 6h.