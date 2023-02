A la Une . Batsirai et Freddy : Deux monstres aux portes de La Réunion en l'espace d'un an

Freddy a atteint ce dimanche matin le stade ultime de cyclone tropical très intense. Comme Batsirai l'an dernier, Freddy va coiffer La Réunion par le Nord en restant tout juste à une distance qui permet d'éviter le pire scénario. Par LG - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 06:54





En février 2022, Batsirai s'était éternisé pendant de longues heures au point d'obliger le préfet à maintenir l'alerte rouge pendant 38 heures.



Cette année avec Freddy, si l'alerte venait à être actionnée, ce délai devrait être beaucoup plus réduit au vu de son allure déterminée, à 26 km/h encore ce dimanche soir.



L'an dernier, le futur cyclone Batsirai était né comme Freddy plein Est de La Réunion, à quelque 3800 km du département, "aux confins de la zone de responsabilité du CMRS/Centre des Cyclones tropicaux de La Réunion", rappelle d'ailleurs Météo France dans sa



Devenue tempête tropicale modérée dans la nuit du 26 au 27 janvier, la toute fraîchement nommée Batsirai a connu une phase d’intensification expresse en journée du 27.



Batsirai s'éternise



Fort heureusement pour les trois îles Mascareignes, la trajectoire oblique en direction de l’ouest-nord-ouest au petit matin du 29 janvier allait changer le cap de Batsirai de façon durable pendant plus de 48h.



C’est grâce à cette longue remontée en direction de l’équateur que les deux îles sœurs allaient bénéficier d’une trajectoire plus favorable, les laissant in fine à distance suffisante du centre du phénomène pour échapper à un impact direct. Une trajectoire favorable fort heureusement, à la manière du cyclone Freddy aujourd'hui car, de cyclone très compact et d’intensité relativement modérée, Batsirai allait devenir un cyclone tropical de forte intensité et de dimension nettement élargie au fil des heures.



En fin de journée du 1er février, Batsirai transitait au sud de l’archipel de Saint-Brandon, en phase d’intensification. Le phénomène atteint finalement son maximum d’intensité dans l’après-midi du 2 février, au stade de cyclone tropical intense, avec des vents moyens estimés culminer à 200 km/h, ce qui signifie des rafales maximales sur mer à plus de 280 km/h. Le centre du cyclone était alors au plus près de l’île Maurice, à environ 155 km au nord-nord-ouest, et à 270 km au nord-est de La Réunion, en alerte orange depuis 6h du matin.



Huit ans après Bejisa



La Réunion restait fort heureusement en dehors de la zone d’extension de ces vents les plus forts mais subissait malgré tout une influence venteuse et pluvieuse importante, relate Météo France. Et d’autant plus importante que le météore avait vu son déplacement ralentir fortement à l’approche du département. Tout au long de la journée du 3 février, Batsirai ne progressait qu’à 6-7km/h, ce qui contribuait à maintenir plus longuement le département sous l’emprise du météore.



Ce n’est finalement qu’en soirée que le centre du cyclone a commencé à, très lentement, s’éloigner après avoir transité à un peu plus de 190 km au nord-nord-ouest au plus près.



Avant Batsirai, la dernière alerte rouge à La Réunion remontait à huit ans en arrière avec le non moins mémorable Bejisa en début janvier 2014.



La trajectoire de Batsirai présente quelques similitudes avec celle de Freddy : Coup sur coup les Mascareignes reçoivent la visite d'un cyclone aux paramètres monstrueux. Et comme l'an dernier avec Batsirai, La Réunion évite de peu un impact direct qui aurait été "catastrophique", comme l'a mentionné ce dimanche le directeur de Météo France.En février 2022, Batsirai s'était éternisé pendant de longues heures au point d'obliger le préfet à maintenir l'alerte rouge pendant 38 heures.Cette année avec Freddy, si l'alerte venait à être actionnée, ce délai devrait être beaucoup plus réduit au vu de son allure déterminée, à 26 km/h encore ce dimanche soir.L'an dernier, le futur cyclone Batsirai était né comme Freddy plein Est de La Réunion, à quelque 3800 km du département, "aux confins de la zone de responsabilité du CMRS/Centre des Cyclones tropicaux de La Réunion", rappelle d'ailleurs Météo France dans sa rétrospective sur ce phénomène Devenue tempête tropicale modérée dans la nuit du 26 au 27 janvier, la toute fraîchement nommée Batsirai a connu une phase d’intensification expresse en journée du 27.Fort heureusement pour les trois îles Mascareignes, la trajectoire oblique en direction de l’ouest-nord-ouest au petit matin du 29 janvier allait changer le cap de Batsirai de façon durable pendant plus de 48h.C’est grâce à cette longue remontée en direction de l’équateur que les deux îles sœurs allaient bénéficier d’une trajectoire plus favorable, les laissant in fine à distance suffisante du centre du phénomène pour échapper à un impact direct. Une trajectoire favorable fort heureusement, à la manière du cyclone Freddy aujourd'hui car, de cyclone très compact et d’intensité relativement modérée, Batsirai allait devenir un cyclone tropical de forte intensité et de dimension nettement élargie au fil des heures.En fin de journée du 1er février, Batsirai transitait au sud de l’archipel de Saint-Brandon, en phase d’intensification. Le phénomène atteint finalement son maximum d’intensité dans l’après-midi du 2 février, au stade de cyclone tropical intense, avec des vents moyens estimés culminer à 200 km/h, ce qui signifie des rafales maximales sur mer à plus de 280 km/h. Le centre du cyclone était alors au plus près de l’île Maurice, à environ 155 km au nord-nord-ouest, et à 270 km au nord-est de La Réunion, en alerte orange depuis 6h du matin.La Réunion restait fort heureusement en dehors de la zone d’extension de ces vents les plus forts mais subissait malgré tout une influence venteuse et pluvieuse importante, relate Météo France. Et d’autant plus importante que le météore avait vu son déplacement ralentir fortement à l’approche du département. Tout au long de la journée du 3 février, Batsirai ne progressait qu’à 6-7km/h, ce qui contribuait à maintenir plus longuement le département sous l’emprise du météore.Ce n’est finalement qu’en soirée que le centre du cyclone a commencé à, très lentement, s’éloigner après avoir transité à un peu plus de 190 km au nord-nord-ouest au plus près.Avant Batsirai, la dernière alerte rouge à La Réunion remontait à huit ans en arrière avec le non moins mémorable Bejisa en début janvier 2014.



Tout savoir sur le cyclone Freddy :



Cyclone Freddy : La Réunion est en alerte orange



Cyclone Freddy : Les consignes à respecter en alerte orange



Cyclone Freddy : La Réunion évite une collision "catastrophique"

Téléchargez Weza sur iOS et Android