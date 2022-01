La grande Une Batsirai est déjà devenu cyclone !

Le deuxième système dépressionnaire connaît une progression fulgurante ce mercredi. Baptisé ce matin en tempête modérée, il a atteint le niveau de cyclone tropical.

Le cyclone tropical Batsirai se trouve maintenant à un peu plus de 2.500 kilomètres à l'Est de La Réunion. C'est le deuxième système dépressionnaire de la saison cyclonique.



Batsirai devrait perdre en intensité ce week-end avant de se renforcer à nouveau au fur et à mesure qu'il s'approchera des terres habitées. La tendance est toujours vers une trajectoire qui passerait au Nord des Mascareignes.





Distance des côtes réunionnaises: 2525 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 3740 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 41 km/h.



Informations sur le système :

- BATSIRAI a connu au cours des 6 à 12h dernières heures une intensification spectaculaire pour atteindre le stade de Cyclone Tropical Intense. Il se situe à l'heure actuelle encore très loin des terres habitées (plus de 1500km) et ne présente pas de menace immédiate.



- Il devrait poursuivre son déplacement global vers l'Ouest-Sud-Ouest le rapprochant par l'est des Mascareignes et notamment Rodrigues, premier territoire potentiellement sur sa trajectoire à partir de dimanche ou lundi. L'évolution de son intensité au cours des prochains jours, reste encore incertaine. Il devrait s'affaiblir d'ici ce week-end mais pourrait connaitre ensuite une nouvelle phase d'intensification.



- Il est donc encore trop tôt pour connaître les impacts précis à attendre sur les terres habitées. Les habitants de l'ensemble des Mascareignes (Rodrigues, Maurice et la Réunion) sont donc invités à se tenir au courant de l'évolution de BATSIRAI au cours des prochains jours.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 28/01 à 16h locales, par 20.0 Sud / 74.0 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 20.5 Sud / 70.4 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 19.1 Sud / 67.2 Est.



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 18.8 Sud / 64.1 Est.



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 16h locales, par 18.9 Sud / 60.2 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.