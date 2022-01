A la Une . Batsirai est à 1875 km de La Réunion, risque de formation d'une autre tempête

Les services de Météo France expliquent qu'il existe encore une grande incertitude quant à la trajectoire exacte de Batsirai qui deviendra cyclone au moment d'approcher les Mascareignes en début de semaine prochaine. Les experts ajoutent qu'une autre tempête pourrait se former dans la foulée à l'Est du bassin. Par NP - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 16:58

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 2 (BATSIRAI)



Distance des côtes réunionnaises: 1875 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 3090 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: OUEST, à 20 km/h.



Informations sur le système :

- BATSIRAI est une simple tempête tropicale, située encore assez loin à l'est des Mascareignes (un peu plus de 1000 km de Rodrigues) et ne présente pas de menace immédiate et jusqu'à dimanche inclus.



- Il devrait poursuivre son déplacement global vers l'ouest au cours des prochains jours, se rapprochant ainsi des Mascareignes, avec un passage à proximité nord de Rodrigues envisagé autour de lundi prochain, puis une trajectoire s'approchant de l'île Maurice à partir de mercredi, avec une intensité potentiellement significative : risque d'observer un système tropical mature à proximité des terres habitées.



- Néanmoins, la prévision d'intensité et de trajectoire est encore très incertaine. Il est donc trop tôt pour détailler les impacts précis attendus sur les îles des Mascareignes. Les habitants de Rodrigues, Maurice et La Réunion sont ainsi invités à se tenir au courant de l'évolution de BATSIRAI, avec une dégradation significative des conditions météorologiques et de l'état de mer au cours de la semaine prochaine, dont l'ampleur reste à préciser.







Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 29/01 à 16h locales, par 19.2 Sud / 70.6 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 30/01 à 16h locales, par 18.5 Sud / 67.0 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 31/01 à 16h locales, par 18.0 Sud / 63.8 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 16h locales, par 18.7 Sud / 60.8 Est.

- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 02/02 à 16h locales, par 19.8 Sud / 57.7 Est



-------------------------------------------------



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.