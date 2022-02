A la Une . Batsirai attendu : Le calme avant la tempête dans l'Ouest

La côte sous le vent porte une nouvelle fois bien son nom. L'Ouest est pour l'heure à l'abri des tumultes qui commencent à se faire sentir dans l'Est et le Sud de l'île. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur nos différents réseaux. Par LG - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 11:53

Le littoral Ouest demeure calme en ce mercredi 2 février à midi. La farine de pluie laisse deviner l'amoncellement de nuages qui ne va pas tarder à fondre sur l'ensemble du département.



Le cyclone tropical intense Batsirai sera au large de nos côtes en cours de nuit prochaine. Pour trouver déjà des conditions dégradées, il faut aller du côté du sud-est de l'île.



Les valeurs de précipitations sont de l'ordre de 265mm à Grand-Coude, 196mm au Volcan et 120mm dans les hauts de Sainte-Rose en 24h.



Les rafales de vent commencent à impacter sérieusement l'île avec 125km/h relevés au Volcan, 93km/h à gillot et 110km/h à Sainte-Rose. Les conditions vont continuer de se dégrader tout au long de cet après-midi.



Ne prenez aucun risque dans vos déplacements, que ce soit pour un besoin important ou pour immortaliser le déchaînement des éléments.