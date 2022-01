A la Une . Batsirai a le potentiel de devenir un système très dangereux lorsqu'il circulera à proximité des îles

Bulletin du 31 janvier à 22h36 locales de La Réunion : Par LG - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 22:43





CYCLONE TROPICAL numéro 2 (BATSIRAI)



Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 120 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer 165 km/h.

Pression estimée au centre : 975 hPa.

Position le 31 janvier à 22 heures locales : 15.9 Sud / 63.0 Est.



Distance des côtes réunionnaises: 955 km au secteur : NORD-EST

Distance de Mayotte: 1950 km au secteur : EST-SUD-EST

Déplacement : OUEST à 4 km/h.



Informations sur le système :



- BATSIRAI évolue maintenant au Nord des Mascareignes. Il a fortement ralenti son déplacement ce soir.



- Une reprise du déplacement en direction de l'Ouest-Sud-Ouest est attendue mardi. Sur cette trajectoire, BATSIRAI va se rapprocher de l'île Maurice et de La Réunion. Une reprise de l'intensification est aussi attendue (potentiellement jusqu'au stade de cyclone intense) ainsi qu'un élargissement significatif de sa zone d'influence. BATSIRAI a donc le potentiel de devenir un système très dangereux lorsqu'il circulera à proximité des îles . Il devrait circuler au Nord/Nord-ouest de l'île Maurice mercredi puis au Nord/Nord-ouest de La Réunion la nuit suivante ou jeudi matin, à une distance qui reste à préciser : passage à 200-250 km plus ou moins 100-150 km compte tenu de l'incertitude sur la position du système à ces échéances.



- L'ampleur de la dégradation des conditions, qui devrait démarrer mardi pour Maurice et mardi soir pour La Réunion, dépendra de la trajectoire finale. Si le scénario actuel se maintient, les conditions extrêmes régnant au cœur du système ne devraient pas concerner directement les îles soeurs, mais l'influence périphérique pourrait être significative. Les habitants de Maurice et de La Réunion sont donc fortement invités à se tenir au courant de l'évolution de la situation et de continuer les préparatifs au vue de la dégradation du temps associée à l'arrivée de ce cyclone.



- En fin de semaine, BATSIRAI devrait se rapprocher des côtes orientales de Madagascar, potentiellement encore à un stade très dangereux avec des probabilités d'impact direct à la hausse pour la région centre Est de la grande île. Là aussi la population est invitée à commencer à suivre de près l'évolution de ce système.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 01/02 à 22h locales, par 17.3 Sud / 59.6 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 02/02 à 22h locales, par 18.7 Sud / 56.3 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 03/02 à 22h locales, par 18.7 Sud / 53.7 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 04/02 à 22h locales, par 18.4 Sud / 52.0 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 05/02 à 22h locales, par 19.0 Sud / 49.6 Est



-------------------------------------------------



