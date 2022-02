Batsirai : Visite de terrain chez les agriculteurs dans les hauts de Saint-Paul

Après le passage du cyclone Batsirai, l’heure est au constat.







Accompagné les présidents de la Fédération départementale des Syndicats d’Exploitation Agricole (FDSEA), Dominique GIGAN et de la Confédération Générale des Planteurs d’Éleveurs de la Réunion (CGPER), Jean Michel MOUTAMA, le maire, Emmanuel SÉRAPHIN, les élus, Carole LEVENEUR et Julius METANIRE, et les membres des deux chambres sont allés à la rencontre des agriculteurs situés dans les hauts de Saint-Paul et dont les récoltes ont été mises à mal après le passage du cyclone.







L’agriculture dans l’ouest s’est diversifiée. Il n’est plus question d’une seule et unique production comme celle de la canne dans les hauteurs du territoire mais de produits divers et variés comme la production de l’ananas, de l’ail, du riz , de la mangue, et de bien d’autre encore. Une terre saine, une technique d’agriculture plus moderne, des chemins d’exploitations rénovés, l’accès à l’eau sur les plantations… Autant d’avancées qui permettent aujourd’hui d’avoir un réel confort et une sécurité pour les planteurs. « Auparavant, l’on produisait 30 à 40 tonnes , de nos jours, grâce à l’avancée technologique nous pouvons produire prés de 125 tonnes” souligne un des agriculteurs rencontrés ce jour.



Maraichers, éleveurs, cultivateurs de fruits, tous touché par cette catastrophe naturelle ont pu échanger, partager et faire les constats de ce qui a été détruit sur leur champs. « Tout est bon à jeter. Il nous faut replanter urgemment». Une dure réalité. Les deux présidents saluent l’initiative de ces visites de terrain, car cela permet de prendre des mesures face à l’urgence. Le premier magistrat tient à « accompagner et soutenir activement les agriculteurs en difficulté pour que la production puisse repartir. Il est important d’agir vite et maintenant pour éviter la flambée des prix. »