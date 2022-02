Ce jeudi 3 février 2022, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, Sylvie CENDRE, la sous-préfète de l’arrondissement ouest et Sébastien GUYON, élu en charge de la sécurité, se sont rendus sur le terrain. Ensemble, ils ont procédé à une évaluation de terrain (quelques sites de la Ville afin de vérifier les équipements et les ouvrages) avant les fortes pluies et le vent fort attendus dans la journée.



L’alerte rouge étant toujours en vigueur, la prudence est de mise. Ne sortez pas de chez vous.