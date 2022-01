La grande Une Batsirai : Un cyclone classique comme Dina et Gamède

Le cyclone tropical Batsirai s'approche des côtes réunionnaises. Le cyclone "classique" devrait concerner l'île d'ici mardi soir. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 18:09









Un cyclone "dangereux"



Pour l’instant Batsirai n’est encore qu’un simple cyclone tropical mais le phénomène a le potentiel pour se développer davantage à proximité de nos côtes, indique Météo France.





Si les révisionnistes de la station du Chaudron ont de bonnes raisons d’espérer que l’île ne soit pas frappée par le cœur du phénomène, où sont concentrées les conditions les plus extrêmes associées à ce cyclone, on ne peut pour l’heure pas exclure que le centre du système puisse passer plus près de l’île.



Batsirai a été qualifié de dangereux par Météo France, même si la dangerosité d’un cyclone existe par nature. “Là le danger particulier vient du fait que les prévisions nous laissent à penser que l’environnement étant favorable au développement du système quand il va se rapprocher, on pourrait avoir un cyclone qui pourrait être classé intense”, soit un phénomène plus puissant que d’autres, explique Philippe Caroff, responsable prévision cyclonique chez Météo France.



Pour rappel, Batsirai est un phénomène cyclonique classique qui menace les Mascareignes, en arrivant par le Nord/Est sur la zone. Le cyclone Dina , qui a frappé l'île en 2002 et Gamède en 2007 , sont, à titre comparatif, les deux derniers phénomènes de ce type des dernières décennies. Le cyclone Bejisa en 2014 ou Fakir en 2018 , les derniers phénomènes qui ont touché l'île, étaient, eux, plus atypiques, arrivant tous deux par le Nord/Nord Ouest. Pour rappel, la dégradation des conditions météorologiques liée au système devrait concerner l'île d'ici mardi soir.