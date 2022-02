Cyclone - Batsirai Batsirai : Runéo fait le point de son réseau à 19h

La compagnie Runéo fait un état des lieux de son réseau ce jeudi 3 février à 19h. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 19:41

Le passage de Batsirai et les conditions météorologiques associées ont engendré des perturbations du service de l’eau (dégradation de la qualité, perturbations de l’alimentation, voire coupures). Ce jeudi 3 février à 19h, les secteurs suivants des communes desservies par Runéo sont concernés. Saint-Denis Suite à des ruptures de l’alimentation électrique, des perturbations du service, voire des coupures sont en cours sur les secteurs suivants : - Saint-François, - Allée des Topazes et voies adjacentes.

De plus, les conditions météorologiques ont entraîné une dégradation de la qualité de l’eau sur le secteur de Moulin à Vent. Les habitants doivent ainsi prendre la précaution de : • Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments, • Privilégier les usages non alimentaires (toilette, w.c., ménage...), • Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes. Saint-Louis Suite à des ruptures de l’alimentation électrique, des perturbations du service, voire des coupures sont en cours sur les secteurs suivants : - Ilet Furcy, - Petit serré. Saint-Pierre Suite à la fermeture du captage des Hirondelles, des perturbations du service, voire des coupures sont en cours sur le secteur suivant : • Montvert Les Hauts.

De plus, suite à une rupture de canalisation, des perturbations du service voire des coupures sont à prévoir dès cette nuit sur les secteurs suivants : • Montvert Les Bas, • Bassin Martin. Bras-Panon Les conditions météorologiques ont entraîné une dégradation de la qualité de l’eau. Les habitants de la commune de Bras-Panon doivent ainsi prendre la précaution de : • Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments, • Privilégier les usages non alimentaires (toilette, w.c., ménage...), • Préférer la consommation d’eau embouteillée. Sainte-Suzanne L’ensemble de la commune est alimenté en eau. L’Etang-Salé L’ensemble de la commune est alimenté en eau. Le Port L’ensemble de la commune est alimenté en eau. Les habitants des secteurs concernés par une dégradation de la qualité de l’eau doivent prendre la précaution de : • Ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments, • Privilégier les usages non alimentaires (toilette, w.c., ménage...), • Préférer la consommation d’eau embouteillée, ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes. Si vous n’avez pas accès à l’information et avez le moindre doute quant à la qualité de l’eau, Runéo recommande, par mesure de précaution, de suivre ces mêmes consignes. Ces dispositions restent valables jusqu’à nouvel avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau. Les équipes de Runéo restent mobilisées afin de gérer dans les meilleures conditions possible, la production et l’acheminement de l’eau en cette période exceptionnelle. Runéo remercie ses clients pour leur compréhension et les tiendra informés de l’évolution de la situation.



